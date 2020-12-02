Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году

Программа льготной ипотеки привела к существенному подорожанию недвижимости — в некоторых случаях до 20%. Но, как считают эксперты, сворачивание программы летом 2021 года не повлечет за собой падения стоимости: рост цен лишь замедлиться.

Всплеск активности на рынке спровоцировал ажиотажный спрос, подталкивающий цены вверх, несмотря на кризисные явления в экономике. Было бы логично ждать, что после завершения льготной программы цены на квартиры пойдут вниз на фоне падения спроса, приводит «Профиль» слова аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов.

Но, по его словам, «практика последних лет показывает, что застройщикам выгоднее удерживать цены на достигнутом уровне, обеспечивая продажи на минимальных показателях и предоставляя покупателям индивидуальные скидки, чем официально снижать стоимость жилья».

«На мой взгляд, в ближайший год или два ожидать значительной коррекции цены на новостройки в сторону снижения не стоит, а вот сокращение сделок после отмены льготной ипотеки может оказаться значительным», — отметил эксперт.

При этом лидеры рынка будут стремиться демонстрировать пусть и незначительный, но рост цен. Но агрессивная ценовая политика может оттолкнуть клиентов. «Ожидаем, что в 2021 году рост цен, наоборот, замедлится и будет скорее техническим, на уровне инфляции, в районе 2–3%, вместо стандартных 5–6%», — сказал руководитель направления ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак.