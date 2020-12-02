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ЕСПЧ назначил компенсацию осужденному за госизмену сибирскому физику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 21 тысячу евро красноярскому физику Валентина Данилова, осужденному за госизмену в пользу Китая, сообщил в соцсетях представитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Дело Данилова началось в 1999 году, ФСБ обвинила его в шпионаже в пользу Китая. По данным следствия, он передал сведения, благодаря которым Китай примерно на 15 лет сократил срок создания собственной военно-космической группировки с высокой степенью защищенности от космических излучений.

Летом 2001 ученый был арестован. Первый суд присяжных его оправдал. После отмены приговора был второй суд присяжных, который признал его виновным. Он получил 14 лет колонии, вышел по УДО в 2012.

«ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд — не вызывались и не допрашивались ключевые свидетели. Кроме того, власти не представили в Страсбург запрошенные материалы дела, ссылаясь на их секретность. Некоторые присяжные могли быть связаны со спецслужбами, а подсудимому не дали допросить следственных экспертов», — сообщил Чиков.

Он отметил, что ЕСПЧ назначил Данилову компенсацию морального вреда в размере 21 тысяча евро (1,9 миллиона рублей).

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