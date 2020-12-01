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Партия «Зеленая альтернатива» поддержит Зверева на выборах в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Стилист Сергей Зверев © instagram.com/zverevsuperstar

Партия «Зеленая альтернатива» готова поддержать стилиста и шоумена Сергея Зверева, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в Госдуму от Бурятии, сообщила пресс-служба партии.

Зверев в 2019 году отметился в социальных сетях активной позицией в защиту Байкала и даже проводил пикет возле стен Кремля. В воскресенье он сообщил в Instagram, что жители Бурятии и других регионов России просят его выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму в 2021 году от республики.

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«Поскольку Сергей Зверев выступает с яркими природоохранными инициативами и защищает озеро Байкал – это близкий по духу партии человек. Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу», – цитирует пресс-служба председателя партии Руслана Хвостова.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования. Состав избирается по смешанной системе сроком на пять лет. Половина кандидатов проходят по партийным спискам, а другая половина избирается по одномандатным округам.

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