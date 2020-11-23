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Дробыш разработал план по спасению «новогодних огоньков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Голубой огонек»

Продюсер Виктор Дробыш предложил пригласить в традиционные новогодние шоу на федеральные каналы таких исполнителей как Моргенштерн и Little Big.

Еще в 2019 году многие знаменитости высказались по поводу угасающей популярности новогодних шоу на федеральных каналах. Программы Первого канала и «России» охватывает все меньшая аудитория. Дробыш предположил, что их формат нужно менять.

Дробыш не исключил, что современные артисты, например, Моргенштерн или группа Little Big, могли бы согласиться на участие в новогодних шоу по ТВ. «Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — цитирует Дробыша Ura.ru.

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