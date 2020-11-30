Более 6 млрд рублей выручили от продажи имущества полковника ФСБ

Генпрокуратура вернула более 6 миллиардов рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши бывшего сотрудника службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток.

«Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет России. Всего речь идет о сумме более 6 миллиардов рублей», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пользу государства были обращены наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках у полковника ФСБ. При этом Черкалин сообщил в суде, что согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество.

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Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

Большую часть этой суммы, около 6 миллиардов в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. При этом, по данным Генпрокуратуры, общий легальный доход Черкалина и его близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 миллионов рублей.