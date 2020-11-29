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Пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Источник:
"Прайм"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти в 2021 году собрались проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает «северные» доплаты, — еще и на место жительства, сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Выборочная проверка Счетной палаты выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. «Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы», — сказала в интервью «Прайм» Иванова-Швец.

В первую очередь, в 2021 году будут проверять наличие дополнительных доходов. Такие проверки, направленные на исключение получения различных надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

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Кроме того, пройдут проверки места жительства. Это коснется тех пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо. В этом случае пенсионер сам должен обратиться в ПФР для подтверждения данных.

«Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом», — отметила она.

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