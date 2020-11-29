Наука объяснила, как спорт спасает от тревожности и депрессии

Ученые давно выяснили, что физические упражнения снимают стресс, помогают избавиться от навязчивой тревожности. Но лишь недавно наука стала понимать механизм, как именно физкультура и фитнесс защищают от стресса.

Считается, что чувство эйфории, возникающее после длительной физической нагрузки, появляется благодаря эндоканнабиноидам — нейромедиаторным молекулам, которые синтезируются в мозге и действуют на нейроны различных нервных центров, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на исследования ученых.

У эндоканнабиноидов много функций: они участвуют в регуляции аппетита, влияют на память, обучение и эмоции и, кроме того, служат своеобразным внутренним обезболивающим, к которому мозг прибегает в самых разных случаях. Физические упражнения стимулируют выброс нейромедиаторов, снижающих тревожность и вызывающих легкое чувство радости.

Но есть и другие антистрессовые механизмы. Известно, что депрессия и стресс разрушают связи между нервными клетками. Это сказывается на когнитивных способностях и на умении находить выход из трудных ситуаций. Два года назад исследователи из университета Джорджии показали, что у крыс, которые ведут активный образ жизни, нейроны успешно сопротивляются стрессовому эффекту.

Если говорить о когнитивных функциях и об увеличении некоторых зон мозга, то одно объяснение напрашивается само собой: упражнения ведь заставляют сердце чаще биться, следовательно, в мозге улучшается кровоснабжение и он начинает работать лучше, доказали исследователи из Техасского университета в Далласе.

По одной из гипотез человеческий мозг эволюционировал по мере того, как человек становился физически более выносливым. Более выносливые особи предков человека получали эволюционное преимущество: они лучше питались, приносили добычу группе, пользовались популярностью у противоположного пола.