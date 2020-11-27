Водородные автозаправки запланировали в крупных городах

Водородные автозаправки следует открыть в российских городах с населением более миллиона человек, сообщил старший научный сотрудник Института катализа СО РАН Павел Снытников. Проект можно реализовать в ближайшие три года.

«У нас уже есть некая относительно развитая система по подаче природного газа. И тогда природный газ можно ставить в так называемые водородные заправки, перерабатывать его в синтез-газ или водородсодержащий газ, и делать водородные заправки по снабжению чистым водородом потребителей», — цитирует Снытникова «Российская газета».

Подобные технологии можно реализовать в ближайшие три года, поскольку транспорт, работающий с использованием водорода, имеет перспективу. Этот газ ученые предлагают использовать во вспомогательных энергоустановках, получая в так называемых бортовых топливных процессорах.

«Это вариант, когда автомобиль оснащен достаточно емкими электроаккумуляторами, электродвигателями, Большую часть времени при передвижении в пределах города он ездит на аккумуляторе и заряжается от сети. Но когда необходимы длительные поездки на несколько сотен километров, включается дополнительная энергоустановка, которая работает на привычном и понятном всем, например, дизеле или бензине», — пояснил Снытников.

Сейчас в мире есть один серийный автомобиль на водородном топливе — Toyota Mirai. Также машины с силовыми установками на водородных топливных элементах производят и испытывают Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Daimler, General Motors и другие.