НАВЕРХ

Белые медведи в Красноярске насладились полярным тортом. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
72 0
Фото: © «Роев ручей»

Белые медведи в красноярском зоопарке «Роев ручей» съели полярный торт из фруктов и ягод, замороженных в морсе, сообщает учреждение.

«Наших любимцев Феликса, Урсулу и Марфу угостили специальным полярным тортом. Это кусочки фруктов и ягод, замороженных в ягодном морсе. Такая льдинка — любимое лакомство наших белых медведей, после рыбьего жира конечно», — говорится в сообщении.

Привычный для белого медведя уклад жизни с наступлением зимы в зоопарке меняется. С наступлением холодов воду в бассейнах сливают, а дно бассейна застилают толстым слоем свежей соломы.

Это новшество вызывает у полярных гигантов настоящий восторг. Белая медведица Урсула закапывается в солому, фыркает, кувыркается. Видно, что перемены ей по нраву. Все игрушки и запасы пищи в тот же день перекочевывают на дно бассейна и закапываются в солому, в разные уголки. Все, в вольере наведен «медвежий порядок». 

Марфа, приехавшая из Норильска, предпочитает берлогу. Солома — в берлоге, запасы еды, любимые игрушки, все в дом. «Домовитая», сразу видно, норильчанка.



Еще по теме
Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути
Закон выживания: как устроена волчья стая
Треть месячной нормы снега выпала в Новосибирской области
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
смотреть все
Красноярск #Природа #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года
•
Умер легендарный Диего Марадона
•
Центробанк выпустил рубли с Геной и Чебурашкой
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омский Роспотребнадзор не нашел оснований для дистанционки в вузах
Сибирь 26.11.2020 10:30
Врач в Бурятии обратилась к участникам «подпольной» вечеринки
Сибирь 26.11.2020 10:17
Сибирские ученые создали «броню» для транспорта
Сибирь 26.11.2020 10:13
Белые медведи в Красноярске насладились полярным тортом. ФОТО
Сибирь 26.11.2020 10:10
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
8190
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4495
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
4052
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3084
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года
•
Умер легендарный Диего Марадона
•
Центробанк выпустил рубли с Геной и Чебурашкой
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»
28
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
26