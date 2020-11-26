Белые медведи в Красноярске насладились полярным тортом. ФОТО

Белые медведи в красноярском зоопарке «Роев ручей» съели полярный торт из фруктов и ягод, замороженных в морсе, сообщает учреждение.

«Наших любимцев Феликса, Урсулу и Марфу угостили специальным полярным тортом. Это кусочки фруктов и ягод, замороженных в ягодном морсе. Такая льдинка — любимое лакомство наших белых медведей, после рыбьего жира конечно», — говорится в сообщении.

Привычный для белого медведя уклад жизни с наступлением зимы в зоопарке меняется. С наступлением холодов воду в бассейнах сливают, а дно бассейна застилают толстым слоем свежей соломы.

Это новшество вызывает у полярных гигантов настоящий восторг. Белая медведица Урсула закапывается в солому, фыркает, кувыркается. Видно, что перемены ей по нраву. Все игрушки и запасы пищи в тот же день перекочевывают на дно бассейна и закапываются в солому, в разные уголки. Все, в вольере наведен «медвежий порядок».

Марфа, приехавшая из Норильска, предпочитает берлогу. Солома — в берлоге, запасы еды, любимые игрушки, все в дом. «Домовитая», сразу видно, норильчанка.