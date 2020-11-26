НАВЕРХ

Тело парня нашли под Коммунальным мостом в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Фото: © Андрей Кучеренко

Молодой парень прыгнул с моста в Новосибирске, его тело нашли в среду вечером, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В среду следователи получили информацию об обнаружении под Коммунальным мостом тела 18-летнего молодого человека. По данному факту СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственников погибшего. «По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с моста», — сообщила Кулешова.

Еще по теме
Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты
СК проверит томский детсад, где малыши мыли туалеты
Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой
Малышей в томском детсаду заставляли мыть туалеты
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года
•
Умер легендарный Диего Марадона
•
Центробанк выпустил рубли с Геной и Чебурашкой
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омский Роспотребнадзор не нашел оснований для дистанционки в вузах
Сибирь 26.11.2020 10:30
Врач в Бурятии обратилась к участникам «подпольной» вечеринки
Сибирь 26.11.2020 10:17
Сибирские ученые создали «броню» для транспорта
Сибирь 26.11.2020 10:13
Белые медведи в Красноярске насладились полярным тортом. ФОТО
Сибирь 26.11.2020 10:10
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
8190
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4495
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
4052
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3084
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года
•
Умер легендарный Диего Марадона
•
Центробанк выпустил рубли с Геной и Чебурашкой
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

Владимир вы ещё на счёт питания разберитесь в стране. Некоторая еда вообще не сьедобная...