Тело парня нашли под Коммунальным мостом в Новосибирске

Молодой парень прыгнул с моста в Новосибирске, его тело нашли в среду вечером, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В среду следователи получили информацию об обнаружении под Коммунальным мостом тела 18-летнего молодого человека. По данному факту СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственников погибшего. «По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с моста», — сообщила Кулешова.