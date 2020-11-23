Десятки российских банков оказались под угрозой закрытия

До 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов — они находятся в зоне повышенного риска, следует из материала рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — приводит ТАСС материал рейтингового агентства.

В «Эксперт РА» отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора. Улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, считают аналитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названо четыре самых острых вызова России

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — полагают эксперты.

Почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году.



