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Десятки российских банков оказались под угрозой закрытия

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

До 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов — они находятся в зоне повышенного риска, следует из материала рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — приводит ТАСС материал рейтингового агентства.

В «Эксперт РА» отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора. Улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, считают аналитики.

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«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — полагают эксперты.

Почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году.


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