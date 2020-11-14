Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова

Мир вошел в эпоху глобальных потрясений. В России же турбулентность наложилась на традиционные проблемы — бедность, демографию, слабое образование и неразвитую инфраструктуру. Государство обязано ответить на них в ближайшие годы, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Размеры бедности и недостатка социальной мобильности в нашей стране — это ключевая проблема, которую мы должны решить. Просто ключевая, и об этом говорил президент», — сказал Белоусов в интервью ТАСС. Он добавил, что есть понимание, как эту проблему решить, и в этом направлении власть двигается, правда, «достаточно медленно».

По словам первого вице-премьера, вторая ключевая проблема — демография. Для ответа на эти два острейших вызова разработан единый план достижения национальных целей. На борьбу с бедностью и решение демографической проблемы в нем заложены триллионы рублей.

Очень многое здесь зависит от здравоохранения и в этой сфере были достигнуты успехи в двух направлениях, сказал Белоусов. Во-первых, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, где решается вопрос о жизни и смерти человека. Во-вторых, благодаря строительству перинатальных центров был закрыт вопрос с младенческой смертностью.

«Но у нас очень сильно отстало первичное звено», — отметил вице-премьер. Люди, которые ежедневно ходят в поликлиники «они не то что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение», уточнил он.

Отстающий транспорт и образование

В стране большие проблемы с инфраструктурой, в частности, с железнодорожным транспортом. БАМ и Транссиб не позволяют провозить нужные объемы грузов. «У нас сейчас просто пробки, и я вынужден в ручном режиме пропихивать уголь, например, на восток, где экспортные рынки для нашего угля пока сохраняются», — посетовал вице-премьер.

«Чтобы доехать до Крыма или до курортов Краснодара, нам нужно затратить более 30 часов обычным поездом. Ну это что такое — 30 часов до Крыма ехать? Почему? Потому что не развита система, все забито, и нужно тоже это все расширять. Огромная, очень капиталоемкая история, стоит до 2024 года больше 3 триллиона рублей», — сказал Белоусов.

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Еще один острейший вызов — дефицит квалифицированных кадров. А это вопрос образования.

Вице-премьер отметил, что удалось многое сделать в модернизации системы колледжей и развитии инженерных вузов. «Где-то два или три года назад наметился перелом. Они у нас постоянно деградировали, деградировали, деградировали. А сейчас посмотрите, какие конкурсы туда пошли», — отметил он.

Но, по мнению Белоусова, в стране растут проблемы с общим образованием. Есть очень хорошие примеры и модели общего образования. Но это в основном Москва и отдельные некоторые регионы. А в целом система общего образования сейчас явно отстает от потребностей. Вот это задача, которую нам тоже предстоит решать», — подчеркнул он.