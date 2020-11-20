Штрафы за неудаление запрещенного контента введут для соцсетей

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен, он предусматривает штрафы за неудаление противоправного контента, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы» —сказал Хинштейн ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Парламентарий пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах (зависящих от оборота компании), но не стал уточнять размер планируемых санкций.

Хинштейн уточнил, что закон об административных штрафах до 15 миллионов рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы, планируется принять до конца года.

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В августе Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям направил в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах в размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей за неудаление деструктивного контента.