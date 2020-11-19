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Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google «снять ограничения» против YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

С октября видеоматериалы YouTube-канала Соловьева не попадают в раздел видеохостинга «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно», сообщается на сайте ведомства.

«Такую ситуацию можно расценить, как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что видеохостинг «обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Владимир Соловьев зарегистрировал свой YouTube-канал 11 марта 2020 года. Он насчитывает 495 тысяч подписчиков.

Раздел «В тренде» был создан в YouTube для того, чтобы «представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей». Список видео формируют алгоритмы компании, учитывающие множество показателей.

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Удавиков

Мда... поездка в общественном транспорте тоже попадает под формулировку Цитата или передвижение граждан...

cre

Большие магазины во время распродаж.

ifhbrjd

Россия верит в непобедимость США - ты рад?

ivanbak

Зато газ прут по трубам немерено. Слабо каждый частный дом подключить к газу?

Nik3316

ты тоже созванивался с ними... крут