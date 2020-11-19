Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google «снять ограничения» против YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

С октября видеоматериалы YouTube-канала Соловьева не попадают в раздел видеохостинга «В тренде», хотя «ранее это происходило регулярно», сообщается на сайте ведомства.

«Такую ситуацию можно расценить, как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что видеохостинг «обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Владимир Соловьев зарегистрировал свой YouTube-канал 11 марта 2020 года. Он насчитывает 495 тысяч подписчиков.

Раздел «В тренде» был создан в YouTube для того, чтобы «представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей». Список видео формируют алгоритмы компании, учитывающие множество показателей.