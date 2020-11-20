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Байден подаст иск к Трампу за отказ признать его  победу

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Демократ Джо Байден, победивший, согласно прогнозам американских СМИ, на выборах президента США, подаст иск к администрации действующего главы государства Дональда Трампа иск за отказ признать его победу.

Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство «потребуется много времени». «Я надеюсь, что смогу добиться сотрудничества от наших коллег из числа республиканцев», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он пояснил, что надеется на понимание законодателей в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторов. Он предположил, что такой подход позволит «добиться большего».

Байден назвал безответственным отказ Трампа признать результаты выборов. «Думаю, что мы наблюдаем невероятную безответственность», - сказал он, помолчав перед ответом и заметив, что «подбирает слова». «Сигнал, наносящий невероятный ущерб, был послан всему миру. Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно», — добавил демократ.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

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Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 269), победителя определит палата представителей Конгресса США.

Тема: Выборы президента США
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