Портрет президента: кто такой Джо Байден

Представитель Демократической партии США и бывший вице-президент Джо Байден уже объявил себя новым избранным президентом и начал принимать поздравления от мировых лидеров. Чем известен этот политик, какую роль в его успехе сыграла семейная трагедия и почему его называют «Сонный Джо»?

По последним данным, Байден наберет от 273 до 290 голосов выборщиков (для победы достаточно 270). Если результаты голосования будут утверждены, он вернется в Белый дом в статусе главы государства.

Ирландец с дефектом

Джо Байден родился в небольшом городе Скрантон штата Пенсильвания 20 ноября 1942 года ( в 2020 году исполняется 78 лет). У политика ирландские и английские корни, его прадедушка был членом Сената Пенсильвании, а дед руководил одним из подразделений нефтяной компании American Oil.

Отец Байдена унаследовал неплохое состояние, но вскоре после рождения маленького Джо фактически разорился и был вынужден начать с нуля — семья продала собственный дом, переехала в штат Делавэр, где Байден-старший сначала занялся торговлей автомобилями, а затем недвижимостью.

Фото : Джо Байден в школе, Office of United States Senator Joe Biden

В детстве Байдена часто дразнили, так как он сильно заикался. В своих мемуарах он признался, что одноклассники дали ему обидную кличку Dash («Тире»), которая намекала на дефект. Избавиться от заикания ему удалось только в 30 лет, уже после старта политической карьеры.

После окончания колледжа Байден поступил в университет Делавэра. Учился средне. Однажды молодой человек получил выговор за то, что облил из огнетушителя коменданта общежития. В 1965 году будущий президент США получил диплом по истории и политологии, через три года защитил степень доктора права и стал адвокатом, вступил в Демократическую партию.

Семейная трагедия

В 1972 году Джо Байден стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Политик выиграл кампанию в штате Делавэр, на тот момент ему было всего 29 лет. Однако старт его политической карьеры совпал с личной трагедией — спустя несколько недель после победы его жена и 13-месячная дочка погибли в ДТП, а два старших сына получили серьезные травмы.

Байден хотел отказаться от поста сенатора, но его уговорили продолжить работу. Сенатору разрешили дать присягу в больнице, где находились его сыновья. До их выздоровления политик каждый день ездил на поезде из Делавэра в Вашингтон на заседания Сената и обратно, заслужив репутацию любящего отца.

Фото : Джо Байден, Michael M Stokes / Attribution License

Семейная драма сделала Байдена популярным персонажем для прессы, он стал известным в США. Молодого сенатора сравнивали с Джоном Кеннеди, журнал Time включил его в список «200 лиц будущего», которые оставят след в истории. После многочисленных позитивных статей в СМИ Байдена стали называть потенциальным кандидатом в президенты.

Драма с женой и дочкой не стали последними — в 2015 году от рака мозга умер старший сын Байдена, ему было всего 46 лет. Младший сын Хантер регулярно добавлял отцу головной боли — молодой человек принимал наркотики, злоупотреблял алкоголем, лечился в клинике от зависимостей, попадал в различные скандалы.

Сенатор с международным опытом

Байден — настоящий ветеран дипломатии, он знаком со многими иностранными лидерами, которые давно сошли с политической арены. Сенатор многократно возглавлял комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса и входил в число законодателей, которые серьезно влияли на внешнеполитический курс США.

Так, в августе 1979 года Байден во главе группы конгрессменов ездил в Москву на переговоры с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, обсуждались вопросы ограничения стратегических вооружений. Политик встречался с югославским диктатором Иосипом Брозом Тито и многими другими политиками времен холодной войны.

Фото : Джо Байден, Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Дважды пытался стать кандидатом в президенты от демократов — сначала в 1987 году, затем в 2008 году. В первый раз его кампания потерпела крах после того, как политика уличили в плагиате официальных речей. Во второй раз он вышел из гонки после праймериз, так как понял, что не сможет навязать конкуренцию Бараку Обаме.

Оба президентских срока Барака Обамы Байден являлся вице-президентом и активно занимался внешней политикой на восточном направлении. В частности, он довольно тесно курировал Украину, входил в число сторонников расширения НАТО на восток и призывал принять в Североатлантический альянс Грузию.

Во время предвыборной гонки демократ стал фигурантом громкого скандала, связанного с Киевом. Выяснилось, что Байден настоятельно советовал украинским властям уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер.

«Сонный Джо»

Противники Джо Байдена нередко называют его «Сонным Джо» (Sleepy Joe), прозвище возникло после того, как в соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых политик якобы засыпает прямо посреди официальных мероприятий. Однако большинство данных видео обрабатывались, чтобы создать у зрителей нужное впечатление.

Но состояние его здоровья действительно вызывает вопросы — политик иногда заговаривается во время публичных выступлений или делает двусмысленные высказывания. Например, на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе в марте 2020 года Байден перепутал сестру и жену.

В 1988 году сенатору провели две хирургические операции на мозге, удалив аневризму. Лечение признали успешным. Лечащий врач перед стартом избирательной кампании заверила общественность, что проведенные медицинские вмешательства сейчас никак не сказываются на здоровье политика.

Даже с идеальным здоровьем демократ попадет в историю — на момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет. Тем самым он станет самым пожилым президентом за всю историю США, сейчас рекорд принадлежит Дональду Трампу. Еще один факт для истории — Байден выбрал в качестве вице-президента Камалу Харрис, она станет первой женщиной на этом посту.