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Суд в Чите начнет добор присяжных по делу Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Второй Восточный окружной военный суд в Чите приступит в четверг к процедуре добора присяжных для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьмерых сослуживцев.

Суд с участием присяжных заседателей по делу Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьми человек, должен был начаться в октябре. Судом было отобрано 500 кандидатов в присяжные, но на судебное заседание прибыло только 15 человек, сообщила пресс-служба суда.

Стороны защиты и обвинения одобрили только девять кандидатур. А в коллегию присяжных нужно избрать восемь основных и не менее двух человек запасных. Ее формирование продолжится в четверг закрытом судебном заседании.

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По версии следствия, Шамсутдинов 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье расстрелял восемь человек, целясь им в головы, грудь и спину. После этого он осмотрел их, заподозрив, что некоторые из военнослужащих могли выжить. Обнаружив раненых, несколько раз выстрелил. Восемь военнослужащих погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.

После ареста солдата-срочника его отправили на психологическую экспертизу, которая признала его вменяемым. Шамсутдинова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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