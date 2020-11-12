Бизнесмен в Забайкалье предстанет перед судом за ДТП с 19 погибшими

Предприниматель из Забайкалья Иван Стрельников, занимающийся пассажирскими перевозками, предстанет перед судом по делу о гибели 19 человек в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

ДТП с рейсовым автобусом произошло 1 декабря 2019 года в Забайкалье, когда транспортное средство во время движения по мосту пробило ограду и упало на лед реки Куэнга. Погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 пассажиров получили травмы.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении предпринимателя. Его компания занималась пассажирскими перевозками. Организация должны была поддерживать исправное техническое состояние транспортных средств.

Но, по версии следствия, 1 декабря технический осмотр автобуса перед выездом не провели и не выявили неисправность тормозной системы.

На мосту водитель не смог затормозить на скользкой дороге, не сработали тормоза задних правых колес. Транспортное средство занесло, и оно упало с моста.

Предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.