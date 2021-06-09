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Суд начал оглашение приговора по делу о ДТП с 19 погибшими

Источник:
Sibnet.ru
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Разбившийся рейсовый автобус на льду реки Куэнги
Упавший с моста в Забайкалье рейсовый автобус
Фото: © СК РФ

Сретенский районный суд Забайкалья начал оглашение приговора предпринимателю Ивану Стрельникова, обвиненного по делу о ДТП с рухнувшим с моста автобусом, где погибло 19 человек. Зачитывать приговор будут несколько дней, сообщила пресс-служба суда. 

«Учитывая объем уголовного дела, а также необходимость ежедневного доставления подсудимого, содержащегося под домашним арестом, из Читы, провозглашение приговора продлится несколько дней», — передала пресс-служба.

ДТП произошло 1 декабря 2019 года. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, пробил ограждение на мосту и упал на лед реки Куэнга. Водитель и еще 18 человек погибли.

По версии следствия, в день выезда специалисты компании-перевозчика были обязаны провести техосмотр автобуса. Этого не сделали, водитель не узнал неисправной тормозной системе и не смог остановить машину, когда ее занесло на скользкой дороге.

Стрельникова обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальная санкция по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Гособвинение запросило для предпринимателя наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Защитник настаивал на невиновности Стрельникова и просил его оправдать.

Сам подсудимый в последнем слове выразил соболезнования родным и близким погибших. Указал, что считает уголовное преследование попыткой найти крайнего. Стрельников заявил, что не выпускал автобус в рейс и не выдавал путевой лист. Официальным перевозчиком был другой предприниматель, а водитель выехал в рейс по своей инициативе.

Тема: Крушение автобуса в Забайкалье
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Забайкалье #Громкое дело
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