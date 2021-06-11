Суд вынес приговор обвиняемому по делу о ДТП с 19-ю погибшими

Сретенский районный суд Забайкалья вынес приговор владельцу компании-перевозчика Ивану Стрельникову — фигуранту дела о ДТП с рухнувшим с моста рейсовым автобусом и 19-ю погибшими. Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщила краевая прокуратура в телеграм-канале.

Авария произошла 1 декабря 2019 года. Рейсовый автобус выехал из Читы и следовал до Сретенска. На мосту через реку Куэнга машину занесло, она пробила ограждение и рухнула на лед, перевернувшись на крышу. Водитель и еще 18 человек погибли.

СК возбудил уголовное дело. Сыщики выяснили, что в день выезда специалисты компании-перевозчика не провели обязательный техосмотр автобуса, и не обнаружили, что тормозная система была неисправна. Во время движения по мосту у автобуса не сработали тормоза задних правых колес, его занесло, он пробил ограждение и рухнул с моста.

Владельца компании-перевозчика Ивана Стрельникова обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальная санкция по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Сам подсудимый в последнем слове указал, что считает уголовное преследование попыткой найти крайнего. Стрельников заявил, что не выпускал автобус в рейс и не выдавал путевой лист. Официальным перевозчиком был другой предприниматель, а водитель выехал в рейс по своей инициативе.

Суд признал Стрельникова виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься пассажирскими перевозками на протяжении 2,5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.