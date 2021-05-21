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Прокурор запросил 8 лет для обвиняемого в ДТП с автобусом в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Государственный обвинитель запросил 8,5 года лишения свободы для предпринимателя Ивана Стрельникова. Его компания владела автобусом, который попал в ДТП, и в результате погибли 19 человек, сообщила пресс-служба Сретенского районного суда.

ДТП произошло 1 декабря 2019 года. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, пробил ограждение на мосту и упал на лед реки Куэнга. Водитель и еще 18 человек погибли.

По данным следствия, в день выезда по маршруту специалисты компании-перевозчика должны были провести техосмотр транспортного средства. Но этого не сделали, и водитель не узнал неисправной тормозной системе. Автобус занесло на скользкой дороге, но остановить машину было невозможно.

Владельца компании-перевозчика Стрельникова обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальная санкция по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Гособвинитель в четверг просил назначить Стрельникову наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое потерпевших поддержали позицию прокурора.

Защитник настаивал на невиновности Стрельникова и просил его оправдать. Этой же позиции придерживается и сам подсудимый. Вины он не признал.

Тема: Крушение автобуса в Забайкалье
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Забайкалье #Громкое дело #ЧП
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