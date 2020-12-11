Суд выслушает доводы сторон по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье

Сретенский районный суд Забайкалья начнет в пятницу рассмотрение дела по существу о ДТП с рейсовым автобусом, где погибло 19 человек.

ДТП произошло 1 декабря 2019 года, когда автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, пробил ограждение на мосту и упал на лед реки Куэнга. Водитель и еще 18 человек погибли на месте, среди них — трое детей.

Собственника компании перевозчика обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что у автобуса была неисправна тормозная система. В день выезда по маршруту компания-перевозчик должна была в обязательном порядке провести техосмотр транспортного средства. Но этого не сделали, и водитель не узнал об опасности. На скользкой дороге, автобус занесло, но затормозить водитель не смог.

После ДТП, надзорные органы и исполнительная власть края взялась за проверки всех перевозчиков в регионе. В результате 10 компаний лишились лицензии на право перевозки.