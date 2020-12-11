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Суд выслушает доводы сторон по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Сретенский районный суд Забайкалья начнет в пятницу рассмотрение дела по существу о ДТП с рейсовым автобусом, где погибло 19 человек.

ДТП произошло 1 декабря 2019 года, когда автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, пробил ограждение на мосту и упал на лед реки Куэнга. Водитель и еще 18 человек погибли на месте, среди них — трое детей.

Собственника компании перевозчика обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что у автобуса была неисправна тормозная система. В день выезда по маршруту компания-перевозчик должна была в обязательном порядке провести техосмотр транспортного средства. Но этого не сделали, и водитель не узнал об опасности. На скользкой дороге, автобус занесло, но затормозить водитель не смог.

После ДТП, надзорные органы и исполнительная власть края взялась за проверки всех перевозчиков в регионе. В результате 10 компаний лишились лицензии на право перевозки.

Тема: Автобус рухнул с моста в Забайкалье
Перевозчики лишились лицензий после ДТП с автобусом в Забайкалье
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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.