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Перевозчики лишились лицензий после ДТП с автобусом в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Ряд перевозчиков Забайкальского края лишились лицензии по результатам тотальных проверок после ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек, сообщил губернатор Александр Осипов на своей странице в Instagram.

ДТП произошло 1 декабря 2019 года. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чита-Сретенск, пробил ограждение на мосту и упал на лед реки Куэнга. Погиб водитель и 18 пассажиров, в том числе трое детей. Следователи возбудили уголовное дело. В крае прошли проверки перевозчиков.

«Для исключения подобного проведено расследование, проверены перевозчики, 10 из них лишены лицензии», — написал Осипов.

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В ноябре в Сретенский суд Забайкалья поступило уголовное дело. Фигурант — предприниматель Иван Стрельников. Его компании принадлежал рухнувший автобус. По версии следствия, 1 декабря технический осмотр автобуса перед выездом не провели и не выявили неисправность тормозной системы.

Стрельникова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тема: Автобус рухнул с моста в Забайкалье
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