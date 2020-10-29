Суд над владельцем «Зимней вишни» перенесли из-за коронавируса

Центральный районный суд Кемерова во второй раз отложил начало рассмотрения по существу уголовного дела владельца ТРЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек, Вячеслава Вишневского. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка.

Рассмотрение дела должно было состояться 16 октября, но затем его перенесли на 29 октября.

«Судебное заседание снова отложено, оно не состоится… Это связано с эпидемиологической обстановкой», — цитирует РИА Новости представителя суда. Новое судебное заседание назначено на 12 ноября, следует из электронной картотеки дел.

Вишневского обвиняют в даче крупной взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За 7 миллионов рублей она разрешила реконструировать здание кондитерской фабрики в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проекта. В результате в здании не оказалось автоматических систем пожаротушения.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове. Свою вину он не признает.

В суде продолжается рассмотрение дел еще 13 человек, по версии следствия, виновных в пожаре, произошедшем в марте 2018 года.