НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Шамсутдинов проведет в колонии четверть века

Источник:
Sibnet.ru
104 1
Фото: © youtube.com/ ГТРК «Чита»

Второй восточный военный суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамстудинову, убившему восемь сослуживцев в воинской части Забайкалья. Его приговорили к 24,5 года лишения свободы.

Суд по делу Шамсутдинова начался в ноябре 2020 года. Заседания проходили с участием присяжных. В декабре они вынесли вердикт, признав Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Это значит, что суд не мог приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения запросила для рядового 25 лет лишения свободы. Суд в четверг вынес приговор — 24,5 года лишения свободы в колонии строго режима. 

Суд также частично удовлетворил иск родственников погибших о постановил взыскать в их пользу 9,8 миллиона рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По версии суда и следствия, солдат 25 октября 2019 года при сдаче караула открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое были тяжело ранены. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
Суд начнет оглашение приговора Шамсутдинову
Обвинение запросило для Шамсутдинова 25 лет колонии
Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову
Присяжные вынесут вердикт по делу Шамсутдинова
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Байден вступил в должность президента США
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Российская система обеспечения кислородом отказала на МКС
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Онлайн-сервис «Лицей» представил новинки для школьников
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
Сибирь 21.01.2021 13:32
Ученый объяснила, как гордость тувинцев мешает развитию туризма
Сибирь 21.01.2021 13:24
Глава Минпромторга сообщил о первых покупателях МС-21
Сибирь 21.01.2021 13:07
Аномальные морозы придут в Томскую область
Сибирь 21.01.2021 12:35
Самое популярное
Оральный секс оказался смертельно опасным
4422
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3280
Российская армия получит первую колесную САУ
2897
Microsoft изменит дизайн Windows 10
2603
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Байден вступил в должность президента США
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Российская система обеспечения кислородом отказала на МКС
О самом главном
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...