Шамсутдинов проведет в колонии четверть века

Второй восточный военный суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамстудинову, убившему восемь сослуживцев в воинской части Забайкалья. Его приговорили к 24,5 года лишения свободы.

Суд по делу Шамсутдинова начался в ноябре 2020 года. Заседания проходили с участием присяжных. В декабре они вынесли вердикт, признав Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Это значит, что суд не мог приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения запросила для рядового 25 лет лишения свободы. Суд в четверг вынес приговор — 24,5 года лишения свободы в колонии строго режима.

Суд также частично удовлетворил иск родственников погибших о постановил взыскать в их пользу 9,8 миллиона рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По версии суда и следствия, солдат 25 октября 2019 года при сдаче караула открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое были тяжело ранены. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.