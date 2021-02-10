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Адвокат потерпевших в деле Шамсутдинова объяснил поступок срочника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео ГТРК Чита

Адвокат потерпевшей стороны в деле Шамсутдинова Сергей Грицко разъяснил, почему солдат-срочник заслуживает пожизненного наказания.

Второй восточный военный суд приговорил срочника Рамиля Шамстудинова,  убившего восемь сослуживцев в воинской части Забайкалья,  к 24,5 года лишения свободы.

Сергей Грицко записал 10-минутный ролик на своем YouTube-канале, где объяснил поступок солдата. Он отметил, что главной причиной снисхождения к Шамсутдинову стал факт неуставных отношений в воинской части, где он проходил срочную службу. При этом, по словам Грицко, существует много способов побороться с «дедовщиной».

«Шамсутдинов даже не пытался защитить свои права законными способами, а сразу же схватился за оружие и начал убивать всех подряд. Уверен, был и другой выход, нежели стрелять в своих сослуживцев», — сказал Грицко.

Адвокат отметил, что многие посчитали, что солдата довели угрозами и издевательствами. При этом сам Шамсутдинов опроверг в суде версию, что его насиловали или окунали головой в унитаз. 

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«Главный конфликт у него был с одним из пострадавших, еще четверых он обвинил в физическом насилии, оскорблении и принуждении убирать унитаз. Еще к пятерым у него не было вообще никаких претензий, а один из пострадавших вовсе был его другом», — объяснил Грицко.

Поскольку экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым, то становится понятно: солдат расчетливо планировал свою расправу. А в момент расстрела видел, лежащих на земле сослуживцев, добивал их, совершая контрольные выстрелы. А причина этому лишь в том, что он не смог адаптироваться в сложной ситуации и не нашел мирного и законного решения проблемы.

Грицко задался вопросом: а что если через 24,5 года Шамсутдинов освободится, и снова не сможет адаптироваться, что если его снова будут критиковать? Он возьмется за оружие и опять начнет убивать?

«Считаю своим долгом, как адвоката, продолжить защиту законных прав и интересов своих доверителей и приложить все усилия, чтобы Шамсутдинов получил, по нашему мнению, именно тот срок, который заслуживает. А это — пожизненное лишение свободы», — заключил Сергей Грицко.

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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

Maniac.

Аборты... ? ... Ну девкам надо секасом с умом заниматься, а мужикам думать о последствиях. Ну и да, такая...
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