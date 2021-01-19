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Обвинение запросило для Шамсутдинова 25 лет колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Сторона обвинения запросила назначить рядовому Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле восьмерых сослуживцев в Забайкалье, 25 лет лишения свободы, сообщила Sibnet.ru представитель Второго Восточного окружного военного суда.

Суд над солдатом-срочником, обвиняемым в убийстве восьми человек в воинской части Забайкалья, начался в ноябре 2020 года. Заседания проходят с участием присяжных. В декабре они вынесли вердикт, признав Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Это значит, что суд не может приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения в ходе прений в суде во вторник запросила для рядового 25 лет лишения свободы. Приговор ему начнут зачитывать в четверг, уточнила представитель пресс-службы суда.

По версии следствия, солдата-срочник 25 октября 2019 года при сдаче караула открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое были тяжело ранены. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.