Апелляционный суд оставил приговор Шамсутдинову в силе

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в Забайкалье восемь сослуживцев. Ему придется провести в колонии 24 года.

В январе суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство восьми человек. Суд также обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 миллиона рублей.

На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две — представители солдата. Но Апелляционный военный суд отклонил жалобы на приговор солдату-срочнику, пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.