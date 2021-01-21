Суд начнет оглашение приговора Шамсутдинову

Суд в четверг приступит к оглашению приговора рядовому Рамилю Шамстудинову, обвиняемому в расстреле восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья. Обвинение запросило для него 25 лет лишения свободы, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы Второго Восточного военного суда.

Суд по делу Шамсутдинова с участием присяжных начался в ноябре 2020 года. В декабре они вынесли вердикт, признав подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы для подсудимого исключено. Сторона обвинения во вторник запросила для солдата-срочника 25 лет лишения свободы.

По версии следствия, Шамсутдинов 25 октября 2019 года при сдаче караула открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое были тяжело ранены. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

Родные погибших и пострадавших попросили суд назначить обвиняемому максимально строгое наказание и потребовали присудить ему возмещение морального вреда. Общая сумма требований составила около 28 миллионов рублей.