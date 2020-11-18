Парень в Приангарье сжег четыре квартиры ради мести знакомой

Молодой человек решил убить свою знакомую и ее сына, чтобы отмстить. Он устроил поджег, в результате которого сгорели четыре квартиры, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, ночью 6 ноября молодой человек решил отмстить своей знакомой. Лучшим итогом мести, по его версии, была бы смерть женщины и ее восьмилетнего сына. Парень выпил, отправился к четырехквартирному дому, где жила женщина и поджег здание.

Огонь быстро охватил все квартиры, спасти жильцов, в том числе и потенциальную жертву преступника, помогли полицейские, первыми приехавшие на вызов. Пожарные справились с огнем в течение получаса, но в результате возгорания все четыре квартиры доме пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новосибирскому бизнесмену отправили «бомбу» на такси

Полицейские нашли и задержали «мстителя». Как выяснилось, он ранее был судим. Региональный следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 пунктов «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом).

Поджигателю грозит до 15 лет лишения свободы. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.