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Новосибирскому бизнесмену отправили «бомбу» на такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирец, поссорившись с бизнесменом, отправил в его павильон на такси муляж взрывного устройства, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, оппонент пытался вымогать у бизнесмена миллион рублей. Когда он понял, что не получит желаемого, мужчина отправил в торговый павильон, принадлежащий предпринимателю, подозрительный черный пакет.

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Хозяин павильона обратился в полицию. На место приехала следственная группа, кинолог с собакой. Павильон оцепили, посетителей эвакуировали.

«Подозрительным предметом оказался муляж взрывного устройства, не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан», – сказано в сообщении.

Вскоре подозреваемого в преступлении 45-летнего местного жителя задержали. За вымогательство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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