Полпред президента в СФО попросил Минздрав Хакасии выстоять

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал выстоять системе здравоохранения Хакасии, работа которой вызывает возмущение жителей, сообщается на сайте полпреда.

На прошлой неделе врач из Хакасии в обращении к президенту России рассказал о нехватке мест в больницах, дефиците лекарств и других проблемах местного здравоохранения в условиях пандемии. В Хакасию прибыли специалисты Минздрава РФ, чтобы проверить организацию медпомощи. Следом в регион прилетел полпред президента в СФО.

«Социальное напряжение в Хакасии с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое, и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме», – сказал полпред.

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Во время совещания с Меняйло были предложены меры для решения проблем в системе здравоохранение. Дефицит кадров решили закрыть выпускниками и студентами старших курсов медицинских вузов. Коечный фонд в регионе увеличат, быстрее срока запустив в работу после капитального ремонта Усть-Абаканскую больницу и инфекционное отделение Саяногорской больницы.

В Республике Хакасия за все время эпидемии выявлено 8,8 тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки 172. На стационарном лечении находятся 511 человек с коронавирусом. За весь период эпидемии в Хакасии умерли 84 человека с диагнозом коронавирусная инфекция.