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От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Число зараженных коронавирусом в России, по официальным данным, приближается к 2 миллионам. В зоне риска — все. Получить правильное лечение при COVID-19 важно, но на отрицательном тесте проблемы не заканчиваются. Коронавирус грозит серьезными последствиями для здоровья — как быстрыми, так и отдаленными.

Куда проникает коронавирус

При COVID-19 поражаются все органы и системы. Но каждый случай конкретен, осложнения могут быть связаны с возрастом пациента, хроническими заболеваниями и состоянием организма, прокомментировала Sibnet.ru заакафедрой инфекционных болезней Сеченовского Университета Елена Волчкова.

«60% всех тяжелых осложнений коронавируса ассоциированы с поражением сердечно-сосудистой системы. При коронавирусе происходит поражение мелких сосудов. Последствия могут быть разными — от инфарктов, миокардитов и до развития сердечной недостаточности. Ранняя диагностика и правильное ведение пациента может предотвратить риск такого осложнения», — сказала Волчкова.

Она добавила, что инфекция может приводить к проблемам с центральной нервной системой. К нарушению кровообращения в головном мозге, инсультам. Отдаленным последствием может быть изменение состояния психики: нервозное поведение, тяжелые депрессии.

Проблемы могут возникнуть с почками. Также у 30% зараженных коронавирусом проявляются симптомы, связанные с поражением желудочно-кишечного тракта. Возможно развитие панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

#Здоровье
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Пока нет однозначных данных, какое влияние коронавирус оказывает на иммунитет. Но точно то, что бактериальные процессы могут осложнить течение COVID-19, особенно на фоне иммуносупресивной терапии, поэтому ее надо проводить только под контролем врача.

Специалист напомнила, что у пожилых пациентов именно гипериммунная (повышенная) реакция (цитокиновый шторм) может приводить к гибели, а в качестве одобренных ВОЗ лекарств выступают препараты с иммуносупрессивным действием.

У многих переболевших, по данным замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, наблюдается такое осложнение, как астения — повышенная утомляемость, слабость. А время восстановления после болезни зависит от того, есть ли сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и др. 

Рождаемость под угрозой

«Есть единичные данные, что вирус может отражаться на здоровье мужчины — происходит снижение потенции, фертильности (способность зачать ребенка)», — сказала инфекционист. 

Эксперт добавила, что COVID-19 особо опасен для беременных. Он вызывает поражение сосудистого русла, которое пронизывает все органы и системы, а это опасно для нормального состояния плаценты, и может оказать влияние на состояние плода. 

Но это область еще недостаточно исследована для однозначных выводов.  Также мало изучены последствия коронавируса у детей. Но предположительно они есть. И также в сфере репродуктологии. 

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — говорила ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По ее данным, обследования переболевших детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса. 

Как сохранить здоровье после COVID-19

Сориентироваться, что стоит проверить после коронавируса, можно по «Временным рекомендациям Минздрава РФ» по COVID-19 и стандартам оказания медпомощи пациентам, перенесшим пневмонии. 

«Для этого через один-два месяца после выздоровления в зависимости от течения и степени поранения легких необходимо повторное КТ, чтобы понять, насколько разрешился процесс, электрокардиограмму для оценки состояния сердца, общий анализ крови», — сказала Волчкова.

В каждом отдельном случае анализы могут быть расширены в зависимости от клинических симптомов у пациента. 

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Аксенова напомнила, что людям с поражением легких врачи советует дыхательную гимнастику. «У кого-то это вызывает улыбку. Например, надувание шарика — оно увеличивает жизненную емкость легких», — сказала замминистра.

Кроме того, в последующем рекомендуется медицинская реабилитация. Она открыта на уровне поликлиник и стационаров, ее назначает врач. Это физиотерапия, лечебная физкультура, двигательная активность.

Можно ли заразиться повторно

Переболевшие новой инфекцией задаются вопросом, возможно ли повторное заражение коронавирусом. Да, возможно. Но кто именно в зоне риска — пока неизвестно.

«Повторное заражение доказано. Однако... тысяча — две, даже 10 тысяч случаев из 40 миллиона случаев заражения…. это относительно небольшие цифры», — отметил на научной конференции OpenBio-2020 известный эпидемиолог Михаил Фаворов.

Он добавил, что среди повторно заболевших столько же тяжелых случаев, сколько при первом заражении.

«Это очень неприятный момент для вакцинологов, с какой стати люди переболевают, а потом могут опять заболеть, будет ли вакцина защищать при этом. Это большой вопрос», — резюмировал ученый.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

pepelmetal

Героя России тому кто поддерживает терроризм?

ifhbrjd

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Saw77

ну вот, и там фальсификации, а где же проводят честные выборы?

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить