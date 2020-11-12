Мобильный госпиталь Минобороны развернут в Хакасии

Минобороны РФ развернет мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в хакасском Черногорске, сообщает правительство региона.

На прошлой неделе врач из Хакасии в обращении к президенту России рассказал о нехватке мест в больницах, дефиците лекарств и других проблемах местного здравоохранения в условиях пандемии. В Хакасию прибыли специалисты Минздрава РФ, чтобы проверить организацию медпомощи.

Мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 будет развернут по поручению президента Владимира Путина на территории Черногорска в ближайшее воскресенье, 15 ноября. В понедельник, 16 ноября там приступят к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.



Из Центрального военного округа в Хакасию прибудет медицинский отряд специального назначения (до 200 военнослужащих), в том числе врачи и младшие медицинские работники.



Госпиталь будет включать в себя отделения: анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Туда доставят аппараты для ИВЛ, анализаторы крови, оборудование для УЗИ и рентгенографии. На базе госпиталя будет развернута ПЦР-лаборатория.

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 172 новых случая коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 3,5 тысячи человек.