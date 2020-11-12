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Мобильный госпиталь Минобороны развернут в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный госпиталь
Фото: Мобильный госпиталь © Минобороны РФ

Минобороны РФ развернет мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в хакасском Черногорске, сообщает правительство региона.

На прошлой неделе врач из Хакасии в обращении к президенту России рассказал о нехватке мест в больницах, дефиците лекарств и других проблемах местного здравоохранения в условиях пандемии. В Хакасию прибыли специалисты Минздрава РФ, чтобы проверить организацию медпомощи.

Мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 будет развернут по поручению президента Владимира Путина на территории Черногорска в ближайшее воскресенье, 15 ноября. В понедельник, 16 ноября там приступят к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Из Центрального военного округа в Хакасию прибудет медицинский отряд специального назначения (до 200 военнослужащих), в том числе врачи и младшие медицинские работники.

Госпиталь будет включать в себя отделения: анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Туда доставят аппараты для ИВЛ, анализаторы крови, оборудование для УЗИ и рентгенографии. На базе госпиталя будет развернута ПЦР-лаборатория.

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 172 новых случая коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 3,5 тысячи человек.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))