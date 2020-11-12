Налоговые каникулы продлят до конца 2020 года

Налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии коронавируса, продлят до конца 2020 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Налоговые каникулы означают отсрочку по налогам, авансовым платежам и страховым взносам.

«Речь идет о предприятиях, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок», — уточнил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что малому и среднему бизнесу требуется дополнительная помощь государства, чтобы снизить издержки и восстановиться в ситуации пандемии, которая привела к резкому снижению прибыли.

Продлить на три месяца отсрочку по налогам и страховым взносам для пострадавших отраслей ранее предложил президент Владимир Путин. Он также сообщил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.