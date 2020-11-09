Сибирские ученые помогут в разведении самой полезной в мире рыбы

Ученые Сибирского федерального университета приняли участие в эксперименте по разведению самой полезной в мире рыбы — гольца, которая водится в озере на полуострове Таймыр, сообщает пресс-служба СФУ.

В гольце высокое содержании длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за благополучие сердечно-сосудистой и нервной системы человека, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. 35 граммов филе гольца покрывает суточную потребность в омега-3. А тилапии для того же результата придется съесть 12 килограммов.

Для эксперимента выловили два десятка особей гольца. Икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод — там после окончания инкубации, то есть, в начале весны, будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах.

Ученые должны узнать, что влияет на способность запасать их в организме рыбы. Возможно, дело в пище, которую голец, ведущий хищный образ жизни, находит в таймырских озерах — мелкие рыбки, на которых он охотится, едят особые водоросли. Одна из принципиальных задач на будущее — разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства.

#Звери Как животные предсказывают погоду?

«Вопрос о генетически обусловленной способности к синтезу омега-3 кислот у этих рыб только начинает изучаться. На сегодняшний день понятно лишь то, что пресноводные рыбы лучше накапливают полиненасыщенные жирные кислоты, чем их морские собратья. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы — важно подойти к разведению гольца комплексно», — сказала доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Рудченко.

В среднем зрелые особи гольца в озере Собачьем достигают веса пять килограммов — три из них приходятся на филе. Однако если удастся гольца «одомашнить», то ждать, пока он достигнет «пика формы» будет слишком затратно. Скорее всего, на прилавки магазинов попадут более мелкие экземпляры весом в два-три килограмма.

«Голец, проживающий на Таймыре, пока малоизучен, но мы рассчитываем, что наши экспедиции и исследование этого вида на всех уровнях дадут хорошие результаты. Хотелось бы со временем включить блюда из гольца в еженедельное меню россиян, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, уносящие ежегодно тысячи жизней», — сказала ученая.