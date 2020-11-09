Минздрав РФ начал проверку в Хакасии после обращения врача к Путину

Специалисты Минздрава РФ прилетели в Хакасию в понедельник, чтобы проверить состояние регионального здравоохранения после видеообращения местного врача к президенту РФ Владимиру Путину по проблемам нехватки мест и лекарств для больных COVID-19, сообщает правительство региона.

В соцсетях появилось обращение врача из Хакасии к президенту России. В нем медик рассказал о нехватке мест в больницах, дефиците лекарств и других проблемах местного здравоохранения в условиях пандемии, когда пациентам никто не может помочь.

«Мы стоим с больными в очередях по шесть, по десять часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту… У меня просто нет слов. Они все закончились давно», — сказал врач на фоне машины «скорой».

Минздрав России направил группу специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства. В понедельник они прибыли в Абакан. Специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку, сообщает правительство региона.

Уровень заболеваемости коронавирусом за месяц в Хакасии вырос в четыре раза. По данным на 8 ноября, в регионе за сутки заразились новой инфекцией 163 человека. В профильных стационарах находятся 514 человек с наличием респираторной симптоматики. В тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести находится – 145 человек, из них находятся на ИВЛ – 10.

В регионе развернуто более 800 коек для зараженных коронавирусом, в ближайшие две недели их число увеличится до 1 тысячи.