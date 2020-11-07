Норки массово заболели коронавирусом

Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали в шести государствах — Дании, Испании, Италии, Голландии, США и Швеции, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Животные являются носителями опасного штамма-мутанта, который передается людям.

Коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку, отмечается в сообщении. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него потенциально опасные генетические модификации.

Первоначально норки заразились после контакта с инфицированными людьми. С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека коронавирусом, передавшимся от норок.

Исследование показало, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины. В результате датские власти приняли решение уничтожить всех норок в стране — это 15-17 миллионов животных.

Согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 48,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек, при этом вторая волна коронавируса набирает обороты.