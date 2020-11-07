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Чиновник в Кузбассе уволен за плохое обеспечение больниц кислородом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Хакасия

Ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций Министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов уволен за несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Жители Кузбасса жаловались в социальных сетях, что в ковидных госпиталях пациентам не хватает кислородных масок и не все пациенты получают необходимую кислородную поддержку.

«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов», — подчеркнул заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Сагитов своевременно не обеспечил подготовку документов о «прогнозной потребности медицинских организаций Кузбасса в кислороде», пояснил Минздрав в комментарии ТАСС. Сказалось ли это на обеспечении больниц и пациентов кислородом, в министерстве не уточнили.

На брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова сказала журналистам, что в медицинских учреждениях региона «проблем с кислородом нет».

В последние недели в Кузбассе в сутки выявляют около 200 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, в регионе медицинскую получают более 4 тысяч больных COVID-19.

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