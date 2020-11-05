Новосибирские власти рассказали о массовой заболеваемости учителей

Каникулы в Новосибирской области продлятся на неделю дольше из-за того, что очень много учителей находятся на больничных, сообщил в четверг министр образования региона Сергей Федорчук.

«В образовательных организациях довольно много еще педагогов, которые находятся на больничных... Мы продляем каникулы для того, чтобы дать педагогам возможность долечиться спокойно», — сказал министр журналистам в четверг в ходе брифинга.

Федорчук добавил, что в основном это больничные по ОРВИ, но в некоторых школах количество заболевших достигает 10-20%, а порой и до 30%.

Правительство Новосибирской области в четверг приняло решение о продлении школьных каникул до 16 ноября. После из завершения на очное обучение выйдут начальное звено, пятые и 11-е классы, а также малокомплектные и коррекционные школы будут учиться очно, а ученики классов с шестого по 10 переводятся на дистанционное обучение.