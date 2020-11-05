Новосибирская область определила порядок выхода школьников с каникул

Школьные каникулы в Новосибирской области продлятся еще неделю. С 16 ноября за парты вернутся младшие и выпускные классы, а 6-10 классы, где наиболее высокая заболеваемость, приступят к учебе в дистанционном режиме, сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

«Ситуация сложная, это очень опасно. Мы не можем так рисковать, исходя из такой ситуации, каникулы нужно продлевать», — сообщил Федорчук на брифинге в четверг. При этом он признал, что в дистанционном режиме качество образования падает, и отчасти этим объясняется решение вывода на очную форму начальной школы и выпускников.

Согласно решению властей, после выхода с каникул в обычных городских школах очно будут учиться 1-5 и 11 классы. Дистанционно, по словам Федорчука, пока будут заниматься 6-10 классы. Выпускные девятые классы останутся на дистанционке.

«Очень много коллег говорили, что хорошо бы еще оставить на очном обучении 9 классы... Мы совместно со всем сообществом еще раз это решение обсудим, исходя из эпидситуации, где-нибудь недели через две», — сказал министр.

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К очному обучению также вернутся малокомплектные (таких в области 410) и все 29 коррекционных школ региона. Это объясняется техническими трудностями, в том числе отсутствием интернета в сельской местности, а также психологическими особенностями учеников, которые мало способны к самоорганизации в учебе.

Каникулы начались 26 октября. Из-за роста заболеваемости коронавирусом их сделали двухнедельным, продлив до 9 ноября. Однако за прошедшее время ситуация не улучшилась. Сохраняется как общая высокая заболеваемость в регионе, так и высокий процент педагогов на больничных, что дополнительно затрудняет возобновление учебного процесса.