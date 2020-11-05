Медики объяснили, что говорить во время звонка в «скорую» при COVID

Минздрав Забайкалья объяснил жителям, на какие вопросы медиков нужно ответить при звонке в скорую помощь, если пациент подозревает у себя наличие коронавируса. Подготовленная информация сократит время звонка, а врач поймет, как действовать, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Осенью забайкальцы часто обращались с жалобами в Минздрав на долгое ожидание ответа специалистов линии скорой помощи. Это вызвано большим количеством звонков людей, подозревающих у себя коронавирус. Но каждый житель может дать врачу максимально полную информацию за короткое время.

По поручению губернатора Александра Осипова, в региональном Минздраве составили список вопросов, на которые диспетчер «скорой» должен получить ответ. Так, при наличии симптомов ОРВИ и COVID-19 нужно быть готовым ответить на следующие вопросы:

Дата начала заболевания (появления симптомов или получения положительного теста на COVID-19).

Обращался ли пациент за медицинской помощью, получает ли лечение.

Есть ли повышение температуры, сколько дней она держится.

Есть ли першение в горле, насморк, приступообразный кашель, наличие одышки, снижение или отсутствие обоняния, вкусовых качеств.

Было ли наличие контакта с больными COVID-19

Обязательно нужно сообщить паспортные данные пациента, его возраст, а также точный адрес места нахождения: улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, номер телефона.

По данным регионального штаба на утро четверга, в крае за сутки зафиксировано 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерло восемь человек. Это рекордный для Забайкалья показатель.