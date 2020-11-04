Трамп и Байден написали о победе на выборах в США

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден оба написали о победе в Twitter, подсчет голосов продолжается.

«Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!» — заявил Трамп.

«Сохраняйте веру, ребята. Мы выиграем», — сообщил Байден.

Голосование на выборах в США завершилось, последним закрылся избирательный участок в посёлке Адъяк на Алеутских островах. На 09.00 по московскому времени результат следующий: у Трампа 213 голосов выборщиков (48,6% голосов избирателей), у Байдена — 237 (49,8%). Для победы нужно 270.