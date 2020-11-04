Новосибирские синоптики дали прогноз на ноябрь

Западно-Сибирский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ноябрь в Новосибирской области: будет много снега, в середине месяца ночные температуры опустятся до -23 градусов.

«Первая декада ожидается (с температурами) выше нормы, с колебаниями температуры ночью от +3 до -7, местами до -13 градусов», – рассказала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. В дневные часы в первую декаду температуры будут колебаться от +3…+8 до -1…-6 градуов.

Вторая декада ноября будет более холодной. Ночами будет от -3…-7 до -18…-23 градусов. В дневные часы – от -1…-6 до -12…-17 градусов.

«В третью декаду ждём ослабления морозов. Наиболее холодной будет вторая декада», – уточнила синоптик. Ночами в третью декаду будет в среднем -12…-17, днём – -6…-11 градусов.

«Месячное количество осадков больше нормы. Снег ожидается в большинство дней месяца», – добавила собеседница.