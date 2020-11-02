Песков прокомментировал падение рубля

Властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкое ослабление курса рубля в понедельник. Российская валюта обновила минимумы — доллар поднялся выше 80 рублей впервые с 30 марта, а евро — выше 94 рублей впервые с декабря 2014 года.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал официальный представитель Кремля, связав падение рубля с негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.

В число таких негативных факторов Песков отнес динамику потребления энергоресурсов и изменение цен на нефтепродукты и топливо. По его словам, экономический блок правительства и регулятор делают все необходимое для обеспечения стабильности.

«В нашей стране абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают свои доходы именно в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно волатильность все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен», — уточнил пресс-секретарь.

При этом Песков отказался оценивать, насколько сильно новое падение курса рубля отразится на благосостоянии россиян, и насколько серьезно это может повлиять на инфляцию по итогам года. «Не будут отвечать на этот вопрос», — сказал он, переадресовав вопрос в правительство.