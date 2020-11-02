НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Песков прокомментировал падение рубля

Источник:
ТАСС
438 6
Фото: © Sibnet.ru

Властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкое ослабление курса рубля в понедельник. Российская валюта обновила минимумы — доллар поднялся выше 80 рублей впервые с 30 марта, а евро — выше 94 рублей впервые с декабря 2014 года.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал официальный представитель Кремля, связав падение рубля с негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.

В число таких негативных факторов Песков отнес динамику потребления энергоресурсов и изменение цен на нефтепродукты и топливо. По его словам, экономический блок правительства и регулятор делают все необходимое для обеспечения стабильности.

«В нашей стране абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают свои доходы именно в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно волатильность все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен», — уточнил пресс-секретарь.

При этом Песков отказался оценивать, насколько сильно новое падение курса рубля отразится на благосостоянии россиян, и насколько серьезно это может повлиять на инфляцию по итогам года. «Не будут отвечать на этот вопрос», — сказал он, переадресовав вопрос в правительство.

Еще по теме
Профсоюзы возмутила методика расчета прожиточного минимума
Курс евро обновил максимум 2014 года
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про «крутых кавказских парней»
•
Кремль отказался комментировать спор Кадырова и Жириновского
•
Профсоюзы возмутила методика расчета прожиточного минимума
•
Песков прокомментировал падение рубля
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
•
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Осужденные в Новосибирске спародировали клип Little Big. ВИДЕО
Сибирь 02.11.2020 17:10
Экспорт рыбы из Алтайского края вырос на четверть
Сибирь 02.11.2020 16:56
Город в Хакасии остался без отопления из-за нехватки угля
Сибирь 02.11.2020 15:41
«Посуда Центр» в Барнауле отдадут под ковидный госпиталь
Сибирь 02.11.2020 14:57
Самое популярное
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5404
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5229
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
4024
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
3936
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про «крутых кавказских парней»
•
Кремль отказался комментировать спор Кадырова и Жириновского
•
Профсоюзы возмутила методика расчета прожиточного минимума
•
Песков прокомментировал падение рубля
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил игнорировать курс рубля
66
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
40
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
33
РПЦ предложила учить школьников по священным текстам
32
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
28