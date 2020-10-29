Путин попросил игнорировать курс рубля

Президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать динамику курса рубля. По словам главы государства, главным фактором является его стабильность.

«Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — цитирует Путин РИА Новости.

Заявление прозвучало на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент принимает участие в нем онлайн. Путин указал, что благодаря мерам, принимаемым Центробанком и правительством, в настоящее время курс рубля сохраняет устойчивость.

«Нам удается более или менее отстегнуть, удалось уже, экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках, от цен на сырье — на нефть, на газ», — подчеркнул российский лидер, комментируя возможное влияние на рубль итогов президентских выборов в Америке.