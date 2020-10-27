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Лавров усомнился в адекватности Евросоюза

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Германия и Франция, инициировав санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, показали неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Евросоюз ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального. Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на эти ограничения.

«Чего стоит высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы нашей Генеральной прокуратуры по так называемому делу Навального, в прямое нарушение обязательств Германией по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — приводит РИА Новости заявление Лаврова.

По его словам, вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. «Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, в Москве без должной реакции не оставляют. Он выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы диалог России и ЕС был восстановлен в полном объеме.

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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. ФРГ позднее заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих веществ «Новичок».

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

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