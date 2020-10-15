Лавров прокомментировал выборы в США цитатой из Слепакова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал президентские выборы в США строкой из песни юмориста Семена Слепакова на вопрос о более предпочтительном для России кандидате на пост президента США.

«Думаю, глубоко проник в понимании предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит"», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава МИД России отметил, что российско-американские отношения кардинально не изменятся после выборов американского президента.

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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Борьбу за пост главы государства от республиканцев ведет Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, от демократов — бывший вице-президент США Джозеф Байден. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.