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Лавров прокомментировал выборы в США цитатой из Слепакова

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал президентские выборы в США строкой из песни юмориста Семена Слепакова на вопрос о более предпочтительном для России кандидате на пост президента США.

«Думаю, глубоко проник в понимании предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит"», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава МИД России отметил, что российско-американские отношения кардинально не изменятся после выборов американского президента.

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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Борьбу за пост главы государства от республиканцев ведет Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, от демократов — бывший вице-президент США Джозеф Байден. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя