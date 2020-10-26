НАВЕРХ

Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Фото: © медиаофис Всероссийской переписи населения

Тысяча жителей отдаленного села Кара-Холь Республики Тывы стали первыми участниками новой Всероссийской переписи населения, сообщается на сайте медиафиса переписи.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях России началась в октябре 2020 года, за полгода до основного этапа, намеченного на апрель 2021 года. Кроме Тувы в октябре она проходит в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Село Кара-Холь расположено в 300 километрах от столицы Тувы — города Кызыла — у слияния рек Тапсы и Алаш. Весной и летом уровень рек поднимается, а зимой на перевалах образуются сугробы, поэтому лучшее время для проведения переписи населения здесь — октябрь.

В Кара-Холе в октябре работали четыре переписчика, каждый из них ранее прошел специальное обучение. Несмотря на отдаленность и отсутствие постоянной дороги и райцентра, село достаточно большое. Только в основной его части, как подтвердилось, сейчас проживает 1197 человек. 

#Любовь
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей

Еще предположительно полсотни — на дальних чабанских стоянках. Туда переписчики отправятся на моторных лодках, чтобы найти и учесть всех оставшихся сельчан, даже ведущих уединенный образ жизни вдали от цивилизации.

Если выяснится, что чабанов не более пятидесяти, то окажется, что население села за 10 лет сократилось на 10%. По данным последней переписи, в Кара-Холе проживали 1395 человек. Кстати, больше половины из них (52%) — женщины. Также перепись 2010 года показала, что сельчане в Туве активно переселяются в города и составляют уже меньшую часть населения региона.

Всего же с октября 2020 года по июнь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2,6 тысячи населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Еще по теме
Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения
Дочери в Бурятии оставили старую мать без денег
Дворник выложил опавшими листьями призыв «Носите маски»
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
смотреть все
Республика Тува #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
Новый японский премьер пообещал решить проблему Курил
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины
Сибирь 26.10.2020 17:20
Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование
Сибирь 26.10.2020 16:31
Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи
Сибирь 26.10.2020 15:40
Маленькая девочка упала в люк в Барнауле
Сибирь 26.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11489
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4303
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4192
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
3546
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
Новый японский премьер пообещал решить проблему Курил
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?