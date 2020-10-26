Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи

Тысяча жителей отдаленного села Кара-Холь Республики Тывы стали первыми участниками новой Всероссийской переписи населения, сообщается на сайте медиафиса переписи.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях России началась в октябре 2020 года, за полгода до основного этапа, намеченного на апрель 2021 года. Кроме Тувы в октябре она проходит в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Село Кара-Холь расположено в 300 километрах от столицы Тувы — города Кызыла — у слияния рек Тапсы и Алаш. Весной и летом уровень рек поднимается, а зимой на перевалах образуются сугробы, поэтому лучшее время для проведения переписи населения здесь — октябрь.

В Кара-Холе в октябре работали четыре переписчика, каждый из них ранее прошел специальное обучение. Несмотря на отдаленность и отсутствие постоянной дороги и райцентра, село достаточно большое. Только в основной его части, как подтвердилось, сейчас проживает 1197 человек.

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Еще предположительно полсотни — на дальних чабанских стоянках. Туда переписчики отправятся на моторных лодках, чтобы найти и учесть всех оставшихся сельчан, даже ведущих уединенный образ жизни вдали от цивилизации.

Если выяснится, что чабанов не более пятидесяти, то окажется, что население села за 10 лет сократилось на 10%. По данным последней переписи, в Кара-Холе проживали 1395 человек. Кстати, больше половины из них (52%) — женщины. Также перепись 2010 года показала, что сельчане в Туве активно переселяются в города и составляют уже меньшую часть населения региона.

Всего же с октября 2020 года по июнь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2,6 тысячи населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.