Определен срок выпуска цифрового рубля

Пилотный выпуск цифрового рубля состоится в конце 2021 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.

«Должен быть обязательный этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — цитирует Набиуллину РБК.

Регулятор считает, что цифровой рубль — дальнейший шаг в развитии платежных технологий. Его преимуществами являются возможность проведения расчетов офлайн в условиях отсутствия интернета. Однако для полноценного запуска необходимо оценить баланс его плюсов и рисков.

Согласно опубликованному ранее докладу Центробанка, цифровой рубль будет эмитироваться Банком России. Его планируется выпускать в виде уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке.